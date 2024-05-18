Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 10-13°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 %, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в горных районах — снег. Местами ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13°, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-8° тепла.