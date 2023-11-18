19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди. В некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни, умеренный юго-восточный ветер утром усилится.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 8-13, днем — 15-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В некоторых восточных районах Азербайджана ночью ожидаются кратковременные осадки, утром и ночью туман, ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем — 15-19 градусов тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — 4-9 градусов выше нуля.