Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится южным. Температура воздуха составит ночью 7-11°, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 55-60%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, град, в горных районах – снег, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.