В центре Парижа, недалеко от Елисейских полей, трое мужчин ограбили ювелирный магазин Harry Winston. У злоумышленников было как минимум одно длинноствольное оружие.

Как сообщает портал Actu17 со ссылкой на источник в полиции, инцидент произошел 18 мая в 11:45 по местному времени.

Злоумышленники выстрелили из оружия в воздух и, по предварительным данным, разбили в магазине около десяти витрин. Грабители скрылись с места преступления с многочисленными украшениями на двух мотоциклах.

К счастью, никто не пострадал. Размер ущерба пока неизвестен, передает vesti.ru.