Получивший несколько наград на европейских кинофестивалях иранский режиссёр Дариуш Мехрджуи вместе с женой Вахидой Мохаммадифар обнаружены в субботу убитыми у себя на вилле неподалёку от пригорода Тегерана. 83-летний режиссёр неоднократно высказывался против государственной цензуры, ряд представителей оппозиции считают, что убийство могло быть политическим, сообщает Иранская служба Радио Свобода.

Мехрджуи – один из представителей новой волны иранского кинематографа 60-х. Согласно распространённой легенде, после прихода к власти в стране исламистов в 1979 году лидер исламской революции аятолла Хомейни не стал запрещать кинематограф, впечатлившись одним из фильмов режиссёра – «Коровой» (1969). Картина была отмечена на Венецианском и Берлинском кинофестивалях.

Режиссёр высказывался в поддержку умершей в 2022 после задержания религиозной полицией Махсы Амини. Весной 2022 года он опубликовал видео, где критиковал правительство за цензуру его фильма «Ля минор». В этом обращении он говорил: «Я хочу снова драться или убейте меня. Это моя грудь, бейте, бейте [в неё]».

Согласно официальным сообщениям властей, режиссёр и его жена были зарезаны, они получили многочисленные проникающие ранения. Власти сообщили, что президент страны Ибрахим Раиси распорядился взять дело под особый контроль.