Во Франции умер грузинский и французский кинорежиссёр Отар Иоселиани. Об этом сообщил журналист Юрий Рост. Режиссёру было 89 лет.

Отар Иоселиани родился в Тбилиси в 1934 году. Учился в Москве, кино начал снимать в 1960-е годы. Уже первый его полнометражный фильм «Листопад» на фестивале в Каннах получил приз ФИПРЕССИ.

Среди наиболее известных фильмов Иоселиани — снятые ещё в СССР «Жил певчий дрозд» и «Пастораль», а также снятые во Франции «Фавориты луны», «Охота на бабочек» и «Прощай, дом родной» («Истина в вине»).

Во Франции режиссёр жил и работал с начала 1980-х годов. Он снимал также документальные фильмы, в частности «Грузия одна» (1994 год). Режиссёр был призёром ряда кинофестивалей, обладатель «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру. В 2019 году был удостоен российской премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

«Они были не антисоветские, они были асоветские, то есть в них как бы и нет советской власти. Но именно игнорирование временного момента присутствия советской власти в наших умах и душах в то время означало, что существует конфликт между тем, о чем я рассказываю и что я показываю, и каждый зритель знает прекрасно, что на самом деле происходит вокруг. Поэтому это неизбежно приводит к предсказыванию, что все разрушено, что человек потерял всякую связь с природой и с внешним миром, с себе подобными, потерял, скажем так, христианские критерии при исполнении акта своей жизни», — говорил Иоселиани о своих снятых в СССР фильмах в интервью Радио Свобода.

Режиссёр нередко выступал с критикой российских властей, в частности в связи с войнами в Чечне и против Грузии в 2008 году. По оценке режиссёра, в войне с Грузией российские солдаты проявили себя как «мародёры и насильники». В 2022 году режиссёр резко осудил российское вторжение в Украину, назвав, в частности, Владимира Путина «убийцей» и сравнив его с Гитлером. (svoboda.org)