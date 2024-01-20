В Греции допустили, что самая популярная туристическая достопримечательность, пляж кораблекрушений Навагио, исчезнет, поскольку его смоет в море. Об этом сообщили в АТОР.

В этом месте находится корабль «Панагиотис», севший на мель в 1980 году. За последние десять лет из-за оползней и штормов состояние судна сильно ухудшилось, он постепенно разрушается.

Путешественники приезжают на пляж Навагио, который часто называют пляжем кораблекрушений или бухтой контрабандистов. По слухам, полузатонувшее судно перевозило нелегальные ценности.

Местные власти и туристический бизнес опасаются, что после того, как судно смоет в море, Закинф лишится значительной части своих доходов. Некоторые активисты вызвались организовать и оплатить работы по сохранению корабля. В качестве источника средств муниципалитет острова предложил взимать плату за посещение пляжа.