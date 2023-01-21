По информации Государственной пограничной службы, в 2022 году в Азербайджан прибыли 1602,3 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 178 стран мира, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространил Государственный статистический комитет.

27,9 процента прибывших были из Российской Федерации, 19,5 процента — из Турции, 10,6 процента — Ирана, 6,0 процента — Саудовской Аравии, 5,1 процента — Грузии, 3,8 процента — Индии, 3,2 процента — Пакистана, 2,6 процента — Объединенных Арабских Эмиратов, 1,9 процента — Казахстана, 1,7 процента — Украины, 1,6 процента — Узбекистана, 1,5 процента — Израиля, 1,4 процента — Кувейта, 1,2 процента были гражданами Омана и Беларуси (из каждого), 10,8 процента — из других стран. 74,8 процента прибывших составили мужчины, 25,2 процента — женщины.

По сравнению с 2021 годом число граждан, прибывших из Омана увеличилось в 20,4 раза, из Пакистана – в 17,5 раза, Саудовской Аравии – в 10,9 раза, Индии – в 10,6 раза, Кувейта – в 9,9 раза, Узбекистана – в 6,2 раза, Казахстана – в 4,4 раза, Израиля — в 3,6 раза, США — в 2,8 раза, Объединенных Арабских Эмиратов — в 2,4 раза, Германии — в 2,4 раза, Франции — в 2,1 раза, Великобритании — в 1,9, России Федерации — 1,7 раза, Украины — 1,6 раза, Турции — 1,6 раза, Ирана — 36,0 процента, Грузии — 31,2 процента.

По сравнению с 2021 годом количество граждан, прибывших из стран Персидского залива, увеличившись в 2,3 раза, составило 357,9 тысячи человек, количество прибывших из стран-членов Европейского Союза, увеличившись в 2,1 раза, достигло 73,3 тысячи человек, а прибывших из стран СНГ, увеличившись в 1,9 раза, составило 569,8 тысячи человек.

По сравнению с 2021 годом общее количество граждан Азербайджанской Республики, направляющихся в зарубежные страны, увеличившись в 1,5 раза, составило 1489,5 тысячи человек. Число граждан Азербайджана, отправляющихся в Иран, увеличилось в 3,1 раза, Грузию – в 1,7 раза, Турцию – в 1,4 раза, Российскую Федерацию – на 12,9 процента. 44,0% граждан страны посетили Турцию, 18,0% — Российскую Федерацию, 13,6% — Иран, 8,6% — Грузию, 15,8% — другие страны.