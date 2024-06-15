По сравнению с пятью месяцами прошлого года в этом году наблюдается рост числа туристов, посетивших Азербайджан. Большинство туристов приезжают в страну из России, Турции и Индии. С начала года в стране побывало более 90 тысяч туристов из Индии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель председателя правления бюро по туризму Азербайджана Джаваншир Байрамов на пресс-конференции, посвященной подготовке туристического центра «Шахдаг» к летнему сезону.

«В 2023 году наблюдался также рост доходов от въездного туризма: они увеличились на 82 процента по сравнению с 2022 годом. По сравнению с 2019 годом общие доходы от туризма в 2023 году увеличились на 9 процентов», – отметил он.