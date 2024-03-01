Азербайджан планирует добычу 48 млрд кубометров природного газа в этом году, половина которого будет направлена на экспорт.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на пресс-конференции по итогам 10-й встречи в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-й встречи в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

«Основными направлениями экспорта останутся Турция, Грузия и Европа. В то же время мы несколько увеличим объем экспорта газа», — сказал министр.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан экспортировал в Европу 11,9 млрд кубометров газа, в Турцию — 9,5 млрд кубометров, в Грузию — 2,5 млрд кубометров.