АЭС «Аккую» в Турции планируют начать строить в конце лета

Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции ожидается ориентировочно в конце лета — начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Ждем сейчас в июне-июле основную лицензию на второй блок. В зависимости от окончательного решения турецкого регулятора мы ориентируемся на конец лета — начало осени по первому бетону на второй блок», — сказал Лихачев.