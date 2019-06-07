АЭС «Аккую» в Турции планируют начать строить в конце лета

Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции ожидается ориентировочно в конце лета — начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Ждем сейчас в июне-июле основную лицензию на второй блок. В зависимости от окончательного решения турецкого регулятора мы ориентируемся на конец лета — начало осени по первому бетону на второй блок», — сказал Лихачев.
«Весь комплект на третий блок мы уже сдали», — напомнил он. По его словам, ожидается, что лицензионные документы по третьему блоку будут получены в первом квартале 2020 года.(РИА Новости, )
| 2019-06-07T21:23:59+00:00 7 июня 2019, 23:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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