Власти Турции полны решимости добиться вклада атомной энергетики в экономическое развитие страны.

Как сообщает Агентство Анадолу, об этом во вторник заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии в Анкаре нового здания Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

По его словам, начало эксплуатации АЭС «Аккую» внесет значимый вклад в энергобезопасность Турции.

Турецкий лидер напомнил, что запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» намечен на 2023 год, когда в стране будет отмечаться сотая годовщина образования Республики.

Эрдоган заверил, что вслед за «Аккую» страна приступит к активной реализации проектов второй и третьей АЭС Турции.

«Каждый, кто выступает за экономическую независимость Турции и рост благосостояния страны, должен поддерживать использование ядерной энергии в мирных целях», — сказал турецкий лидер.

В то время, как в 32 странах на сегодняшний день действуют 443 АЭС, заявлять об отсутствии необходимости в атомной энергии для Турции – невежество или предательство, подчеркнул Эрдоган.

Глава государства также подчеркнул готовность Турции к дальнейшей разведке месторождений нефти и газа в Черном и Средиземном морях.

«Первые поставки газа с нового месторождения в турецком секторе Черного моря также намечены на 2023 год. Этим мы не ограничимся», — пообещал президент.