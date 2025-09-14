В Турции в ближайшее время запустят первый энергоблок строящейся атомной электростанции (АЭС) «Аккую», передает Anadolu.

Гендиректор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких рассказал, что работы сейчас идут на четырех энергоблоках, но первый — в приоритете.

«Мы ведем пусконаладочные работы. На этом этапе все оборудование систем проходит испытания, проверяется их функционирование и осуществляется подготовка к безопасному этапу эксплуатации», — сообщил он.

Буцких добавил, что после окончания этих работ на первом блоке начнется этап запуска. По словам гендиректора, часть систем АЭС будет функционировать в обычном режиме, а часть — как системы безопасности.