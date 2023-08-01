Атомная электростанция «Аккую», построенная в Турции, начнет вырабатывать электроэнергию в октябре следующего года.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

«Производство электроэнергии на первом энергоблоке АЭС «Аккую» начнется 29 октября 2024 года. Остальные реакторы будут вводиться в эксплуатацию с интервалом в один год», — сказал министр.

«Аккую» первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется по межправительственному соглашению о сотрудничестве, заключенного между Российской Федерацией и Турцией 12 мая 2010 года.