В местном информационном поле появилась новость о предстоящей имущественной амнистии. Мол, ею собираются охватить все незадокументированные постройки за исключением тех, что расположены под линиями связи, высоковольтными линиями передач и железных дорог.

Данные приводятся со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при Министерстве экономики, сообщившую о готовящемся с этой целью электронном портале, планируемом к вводу в эксплуатацию уже под занавес нынешнего года. Ведомство сообщило, что после этого построенные на допустимых к строительству без угрозы жизни и здоровью территориях жилые дома будут оформлены через этот электронный ресурс. «Электронная регистрация больше не потребует бумажных носителей, поскольку имущество граждан будет регистрироваться в госреестре», — обнадежили авторы заявления. Теперь наши собственники не будут терять свое ценное время, поскольку все эти новшества избавят их от забот собирать бумажную документацию и пускаться на поиски в случае ее порчи или утери.

Ведомство в красках описывает сложности таких обстоятельств, аргументируя преимущества электронного ресурса, предусматривающего хранение документов в личных электронных кабинетах собственников недвижимости. В заявлении подчеркивают социальную ориентацию проекта: «Ни одна семья не будет выселена из собственного дома, — уверяют его авторы. – Однако было бы неправильно дожидаться приватизации жилья, построенного между железнодорожными линиями, потому что дома на таких территориях представляют угрозу жизни людей. Но все дома без документов, не представляющие рисков для здоровья и жизни, будут зарегистрированы». Все это делается в соответствии с указом главы государства, сообщает госслужба, именуя этот почин «новым по содержанию этапом в сфере регистрации и кадастрирования».

Судя по всему, революционное новшество заключается в упрощении процедур: «Граждане и компании получали документы из государственных органов, несли эти бумаги в регистрационные структуры для признания права собственности и получали нужные документы в рамках установленного законом срока. Теперь же выданные всеми государственными органами документы будут интегрированы в Государственный реестр недвижимости… Купленная жилая недвижимость будет регистрироваться непосредственно в госреестре». Далее можно узнать о комфорте пользования интернетом для управления имуществом. О том, что граждане могут заниматься этим делом удаленно, независимо от места своего фактического проживания или регистрации.

В структуре также сообщили, что после запуска новой системы «перестанет происходить ряд неприятных ситуаций», в том числе продажа жилья одновременно нескольким людям. Мол, это в том числе поставит точку в такой проблеме, как недостоверный расчет жилплощади, упростит процедуру отчуждения жилья без выписки из госреестра. «Насколько известно, — сообщили в госслужбе, — иные жилищно-строительные кооперативы при передаче квартиры без выписки от одного жильца другому требуют с владельцев солидные деньги. Новая система устранит и эту проблему. С момента получения разрешения на строительство на портале будет создана специальная симуляция многоквартирного жилого дома, а реализация квартир и другие операции с недвижимостью будут проводиться через этот ресурс».

Уже многие годы сотни тысяч домов в столице и на окраинах остаются без документов, а владельцы такой недвижимости фактически лишены права собственности. Решить этот вопрос обещают гражданам не впервые, однако годы спустя нет никакой информации о количестве такого жилстроя и конкретных действиях властей в русле разрешения сложившейся ситуации. Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев говорит о сотнях тысяч частных дворовых домов и земельных участков без регистрации и купчей. «Большая часть такой недвижимости приходится на территорию Баку и Апшерона, — комментирует он. – Речь идет о домах, не прошедших соответствующих процедур регистрации с советских времен, а также начиная с 90-х годов прошлого века. Главная причина отсутствия у владельцев выписки из госреества заключается в том, что дома построены на территориях иного назначения. Так, в свое время земельные участки гражданам выделяли колхозы и совхозы и различные организации. Затем этим занимались исполнительные власти и муниципалитеты, но поскольку такие земельные участки не были предназначены для строительства жилья, граждане не могли получить документы на свои дома».

По грубым подсчетам, больше 500-600 тыс. частных домов все еще не имеют выписки из госреестра, а владельцы такого жилья лишены права собственности.

Говоря об истоках проблемы, исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов отмечает, что строительный бум, стартовавший в Баку и на периферии города с 2000-х годов, привел к тому, что люди покупали либо захватывали участки земли под жилищное строительство. Граждане приобретали муниципальные земли, свидетельствует он, не получая при этом разрешение на строительство: «Не разбираясь в тонкостях законодательства, граждане довольствовались решением на получение земельного участка от муниципалитета, в 90-95% случаев они не имели при себе разрешения на строительство от местных исполнительных властей».

На сегодняшний день государство не принимает на учет такие дома. По некоторым данным, до 60 тыс. зданий без документов расположены в опасных или неподлежащих для жилого строительства территориях. В основном это дома, построенные под нефтяными вышками, высоковольтными линиями электропередач, в районах, близких к газовым коммуникациям. При этом часть домов отстроена на сельскохозяйственных землях, где строительство жилья запрещено законом. Ранее эксперты предлагали решить эту задачу путем замены назначения густозаселенных сельхозземель и переноса высоковольтных ЛЭП, если есть такая возможность.

Для регистрации незадокументированного жилья еще в 2020 году муниципалитетам поручили собрать всю необходимую информацию о незаконных постройках, вооружив сотрудников анкетами для опросов и сбора данных. Результаты этой кампании пока неизвестны.