Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что работы в атомной электростанции (АЭС) «Аккую» будут продолжены в ускоренном темпе, график проекта является обязательным, сообщает газета Yeni Şafak.

Ранее турецкая компания IC Ictas, с которой Россия ранее расторгла договор на строительство АЭС «Аккую», вновь получила контракт, и церемонию открытия объекта наметили на 2023 год.

По словам главы турецкого Минэнерго, соглашение относительно атомной электростанции «Аккую» было достигнуто. Он добавил, что его ведомство и особенно президент Реджеп Тайип Эрдоган приложили интенсивные усилия, чтобы сблизить стороны и преодолеть проблемы.

«Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе. График проекта является обязательным для нас. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году», — сказал министр.

Он добавил, что работы по строительству доставляющего черноморский газ на сушу трубопровода в значительной степени завершены. По словам Донмеза, магистральный трубопровод будет закончен к концу этого месяца. Целью является завершение всех трех линий к концу года.