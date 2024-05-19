Германия и Франция «глубоко обеспокоены» ситуацией в Грузии, говорится в совместном заявлении федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Наши две страны были горячими защитниками европейского пути Грузии и активно поддерживали решение Европейского совета в декабре 2023 года предоставить Грузии статус кандидата (на вступление в ЕС)», — отмечается в документе, опубликованном сторонами в воскресенье.

Шольц и Макрон заявили о своем «глубоком сожалении» в связи с решением грузинского правительства и находящейся у власти партии «удалиться от этого пути, действуя против наших общих европейских ценностей и устремлений грузинского народа, в частности, через принятие закона о «прозрачности иностранного влияния».

Как подчеркивается в заявлении Шольца и Макрона, «европейский путь Грузии был намечен, но скорость и направление движения зависят от Грузии».