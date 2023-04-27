Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что АЭС «Аккую» можно будет считать самой безопасной в мире после введения в эксплуатацию. Об этом сообщают «Известия».

«Я думаю, что все компоненты в ней выполнены так, что ее можно будет считать таковой. Все процессы выполнялись в соответствии с международными стандартами и методиками безопасности МАГАТЭ», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Гросси также обратил внимание на оригинальный дизайн станции, содержащий художественные элементы при сохранении мощного энергетического потенциала.