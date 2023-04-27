Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси примет участие в церемонии открытия (завоза топлива) атомной электростанции «Аккую» в Турции, сообщает телеканал CNN Turk.

«Приедет глава Международного агентства по атомной энергии. Он поднимет флаг, тем самым, «Аккую» будет своего рода ядерным островом. В этих рамках будут проводиться инспекции», — заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Предполагается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин примут участие в церемонии в режиме видеоконференции.

Завоз топлива подразумевает, что АЭС «Аккую» официально станет ядерным объектом. (gazeta.ru)