Звезда Болливуда заразился коронавирусом

Индийский актер и звезда Болливуда Амитабх Баччан сообщил, что оказался больнице с коронавирусом.

«Результат моего теста на COVID оказался положительным меня отвезли в больницу семья и работники прошли тестирование, ждут результатов», — написал он в своем Twitter.

Также актер попросил всех тех, кто за последние десять дней находился «в непосредственной близости» к нему, пройти тестирование на коронавирус.

Баччан — один из самых популярных актеров Индии, снявшийся во многих фильмах. Обладатель трех Национальных кинопремий и 11 премий Filmfare Awards (ежегодная премия Индии за достижения в кинематографе на хинди). Награжден высшими гражданскими наградами Индии: Падма Шри в 1984 году, Падма Бхушан в 2001 году и Падма Вибхушан в 2015 году. В 2013 году Баччан дебютировал на международном экране в фильме «Великий Гэтсби», где сыграл персонажа Мейера Вольфшейма.