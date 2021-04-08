«Золотые» и «блатные» – почему мы тратим тысячи манатов на крутые номера телефонов и авто?

Мода на красивые автомобильные номера и номера сотовых телефонов существует в Азербайджане уже давно. Охота за так называемыми VIP номерами для некоторых граждан –увлечение, на которое они не жалеют ни времени, ни средств. А ведь среди них есть такие, которые стоят как зарплата рядового гражданина за год, за какие-то вообще просят целое состояние.

Кстати, один из самых дорогих номеров в истории- 666-6666 был продан на благотворительном аукционе в Катаре и обошелся новому владельцу в 2,75 млн. долларов. В нашей стране на сайтах продаж можно найти номера по цене от тысячи до нескольких тысяч манатов.

Можно еще понять предпринимателей и представителей шоу-бизнеса, приобретающих красивые номера по высокой цене. Они эффектно смотрятся на визитках и рекламе. Кроме того, считается, что благодаря простой комбинации цифр клиенты и бизнес-партнеры запоминают их легко. Но одно дело, если речь, скажем, о номере солидной компании, о сервисе доставки пиццы, сервисе такси. И другое – о частном лице, запоминать номер которого нет необходимости, ведь те, которые нужны, люди записывают в свою телефонную книгу.

В Азербайджане заполучить «золотой» номер стремятся не только люди обеспеченные. Некоторые граждане берут такие номера в кредит, при этом не имея порой средств на самое необходимое.

Залезать в кредитную кабалу ради номера –за гранью объяснимого. Есть и те, кто берут в долг у знакомых и родственников деньги на покупку желаемого номера. «Понты» толкают их на иррациональные поступки. Можно, конечно, рассматривать такую покупку, как инвестицию, однако не факт, что она себя оправдает.

Казалось бы, зачем платить круглую сумму всего лишь за набор красивых цифр, тогда как на эти деньги можно было бы приобрести что-то куда более значимое. Но желающих немало и спрос рождает предложение.

При этом дорогим может быть и не «зеркальный», красивый номер, а считающийся в определенных кругах «блатным». Так, недавно экс-депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов выставил на продажу свой номер от оператора Azercell, начинающийся с цифр «211». На одном из сайтов объявлений номер 050 211 84 20 был выставлен по цене 9000 манатов.

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, комментируя # любовь части нашего населения к «крутым» номерам, подчеркнул, что ни у кого нет ни юридического, ни морального права обвинять людей в таких покупках. Так можно сказать и не только про покупку номеров, но и про покупку дорогого авто и любой другой дорогой вещи.

Но, как подчеркнул Багирзаде, вопрос в том, каким путем зарабатываются эти несколько десятков тысяч манатов, которые тратятся на номера. Одно дело, если они заработаны честным путем, тогда это халал, другое– если это деньги ворованные или полученные в виде взятки.

«Если меня спросят, хотел бы я приобрести «крутой» автомобильный номер или красивый номер мобильного телефона, я бы сказал, что нет. У меня обычный мобильный номер, купленный за три маната, и он меня вполне устраивает. У меня другие приоритеты. В прошлом году меня буквально вернули с того света, и в такие моменты понимаешь, что представляет истинную ценность», –поделился Багирзаде.

Психолог Эльдар Хагверди отмечает, что приобретать дорогие номера телефонов и автомобилей то же, что и покупать, скажем, дорогие наряды ради бренда. Это стремление выделиться, обрести в симметричных номерах некую индивидуальность.

«На этом построено все общество потребления. Люди потребляют символы. Но можно задаться вопросом, почему у нас некоторые готовы тратиться на номера, а не, скажем, на приобретение новых знаний? Это уже вопрос культуры потребления»,– сказал психолог #.

По его словам, в странах Европы, в отличие от восточных стран, потребление иное, там более тонкие способы выделяться и потреблять. Богатые и успешные люди, согласно западному мировоззрению, это те, кто ест меньше, но при этом потребляет полезную пищу, и покупает в целом меньше вещей. Это бедные берут дорогие вещи в кредит. У успешных философия иная. Они инвестируют в акции, в свое тело, в саморазвитие. Богатство и успех измеряется несколько более сложным образом.

Хагверди подчеркнул, что и в нашей стране постепенно отходят от прежнего мировоззрения. Молодые успешные люди следят за своим питанием, за тем, что они читают, какую музыку слушают. Среди них много минималистов. Изысканность является их способом самоутверждения.

При помощи косвенных показателей можно дать понять, что у тебя есть деньги. Это можно сделать при помощи брендовых сумок, украшений и т.д. А можно продемонстрировать, став обладателем дорогого номера телефона или номера авто. Так некоторые люди самоутверждаются, выделяются и испытывают чувство превосходства. Об этом # сказала психолог Нигяр Гадашова.

Не всегда люди тратятся на то, что им необходимо, нередко они покупают статусность. Это, как говорит психолог, из области социальной психологии. Номер может приобрести ценность в глазах покупателя не потому, что там какие-то легко запоминающиеся цифры, не из-за его красоты, а просто потому, что он дорогой. «Если этот номер дороже, значит он лучше, и это лучшее должно быть у меня» –рассуждают такие люди. Чтобы что-то сделать востребованным, зачастую достаточно сделать его более дорогим.

Большую роль играет культурная специфика, менталитет, привитые родителями ценности, воспитание. Психолог подчеркивает, что когда у человека все хорошо и жизнь сложилась, у него нет потребности кому-то что-то доказывать.