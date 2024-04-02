Производитель спортивных товаров Adidas и Немецкий футбольный союз (DFB) отреагировали на критику дизайна номера 44 на новой футболке национальной футбольной команды ФРГ к Евро-2024 и внесли соответствующие коррективы, отозвав ее из продаж. Об этом со ссылкой на издание Bild сообщило агентство dpa в понедельник, 1 апреля, уточнив причину критики: номер 44 на спине футболки напоминает руны СС (Schutzstaffel — SS) времен расцвета национал-социализма в Германии. Внимание на такую схожесть обратил в конце марта журналист Тобиас Хух в соцсети X.

Немецкие СМИ уточняют, что запретили также добавлять слова «фюрер» и «Гитлер» при кастомизации футболки. Уже днем 1 апреля в официальном онлайн-магазине Adidas нельзя было персонализировать футболки с собственным именем и номером, а DFB прекратила доставку заказанных комбинаций с номером 44 в свой собственный интернет-магазин. «Это не соответствует нашим правилам персонализации. Пожалуйста, попробуйте что-нибудь другое», — появилась надпись на сайте магазина Adidas при выборе товаров.

«DFB и ее партнер 11teamsports отвечают за дизайн имен и номеров», — заявил представитель Adidas Оливер Брюгген, отвечая на вопрос dpa. Он отметил, что производитель спортивных товаров «выступает против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме», добавив, что «любые попытки пропаганды раскольнических или маргинальных взглядов не являются частью наших ценностей как бренда». (DW)