Во встроенном приложении «Телефон Google» для смартфонов на платформе Android появилась функция «пробива» номера, которая называется Lookup. Об этом сообщил портал GSMArena.

Пока что эта функция доступна только некоторым пользователям в бета-версии приложения «Телефон Google» с номером 127.0.620688474. Lookup в номеронабирателе предлагает удобный способ идентификации неизвестных номеров. Пользователи могут одним нажатием кнопки перейти к поиску Google прямо из истории вызовов.

Эта функция может быть особенно полезна в тех случаях, когда встроенная база не может распознать номер. Однако, проверить номер можно только после завершения звонка, после его сброса или пропуска. Причем «пробив» также недоступен во время вызова.

Насколько полезной окажется функция Lookup, пока неизвестно. Обычный поиск номера в Google не дает мгновенного ответа на вопрос о том, кому принадлежит номер или какие услуги предоставляет звонящий. Кроме того, в приложении «Телефон Google» есть встроенная база, которая указывает на мошеннические или номера, используемые для рекламных звонков.