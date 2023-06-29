Во Дворце Гейдара Алиева 30 июня состоится «Ночь Пожирателей Рекламы» — грандиозный проект француза Жана-Мари Бурсико, обладающего самой большой в мире коллекцией рекламных фильмов.

Презентация проекта Бурсико, собирающего рекламные фильмы с 10 лет и имеющего архив из 560 000 фильмов, начнется в 19:00.

Как сообщили # во дворце, в рамках вечера зрителям будет представлена программа, состоящая из различных сеансов. Зрителей ждут интересные и веселые презентации в категории «16+».

Жан-Мари ежегодно добавляет в свою коллекцию 25 000 рекламных роликов и обновляет 99% своих старых архивов.

Бурсико намерен проецировать всю рекламу мира на экран кинотеатра. Его любовь к показу рекламы началась в 1981 году в Париже.

Коллекцию знаменитого француза уже посмотрели зрители в 47 странах.

«Когда я начинал эту работу, у меня не было намерения получать какие-либо гонорары. Но шли годы. Мне поступали предложения из многих стран, и я их принимал. Зрители своими аплодисментами добавляют красок в мое шоу. Это шоу имеет художественную структуру. Мы предоставляем глобальную и интересную рекламу», — говорит Жан-Мари Бурсико.

«Зачем же смотреть рекламу ночью, да еще и выкладывать из кармана немалые деньги за такое шоу? А ведь это знаковое культовое событие, неповторимое и оригинальное. Оно оставляет совершенно особое впечатление у зрителей. Оно дает представление о современном мире и современном искусстве, вызывает яркие эмоции, порой шокирует или смешит, порой вызывает слезы. Это – уникально», — подчеркивают организаторы вечера.