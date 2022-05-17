Можно ли верить Москве? Откровенно говоря, внешнеполитический курс, избранный Кремлем в вопросах взаимоотношения с соседями, вынуждает дать на этот вопрос отрицательный ответ. Война против Украины – свежайший, ярчайший и дичайший пример лицемерной политики России.

Вопреки Хельсинским соглашениям от 1975 года, в которых отражены такие принципы, как суверенное равенство, неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, невмешательство во внутренние дела и другие, «русский медведь» в стиле нацисткой Германии вторгся в Украину. Еще ранее была Молдова, Грузия.

Все пункты Хельсинкского акта были нарушены Москвой, в результате чего сегодня в Украине идет кровопролитная война. Наряду с этим цинизм российской стороны бьет все рекорды.

Подручные политического истеблишмента российские СМИ, политологи и эксперты продолжают зомбировать внутреннюю аудиторию (на международной арене фейкам уже никто не верит) о «денацификации» и «демилитаризации». Дело дошло до того, что Кремль пытается представить агрессию чуть ли не как благородное дело во имя высоких идеалов.

Подобное лицемерие на внешнеполитическом фронте России мы видим и в отношениях с другими соседями. Взять, к примеру, Азербайджан.

Как известно, 22 февраля 2022 года в Москве была подписана декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Сей документ подписью скрепили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.

Но что происходит буквально на следующий день? 23 февраля, когда еще даже чернила не высохли на бумаге, на официальной странице МИД РФ публикуется искаженный текст Туркменчайского договора, в котором всплывает несуществующий топоним «Восточная Армения». Естественно, в оригинале подобного названия нет.

Можно ли верить Москве?

В начале января этого года в Казахстане вспыхивают массовые беспорядки. В России, вроде бы отреагировали на эти события нейтрально.

«Нынешняя ситуация — исключительно внутреннее дело Казахстана. Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой», — сказал тогда заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ему вторил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что Россия выступает против вмешательства кого-либо извне в ситуацию в Казахстане. «В Кремле считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами», — отметил он.

Тем не менее, спустя несколько дней коллективные силы ОДКБ во главе с Россией появились в Казахстане. Все было преподнесено под «соусом» обращения президента Токаева с просьбой оказать помощь. Некоторые известные эксперты полагали, что беспорядки имели внешний фактор, отмечая при этом, что Запад не имеет на это особого влияния, да и выгоды никакой в этом не было. Кто в этом случае являлся бенефициаром, пояснять не нужно.

Сегодня в Армении больше двух недель продолжаются акции протеста, целью которых является отставка премьер-министра Никола Пашиняна за стремление нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном. И вновь с российской стороны озвучивается знакомое клише.

«РФ считает протесты в Армении внутренним делом страны и не вмешивается». Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на 2-й Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

А вот слова Пескова. «Это целиком и полностью внутреннее дело Армении. Армения — это наш союзник, это наш партнер по нескольким очень важным для нас интеграционным форматам. Армения — наш большой друг», — сказал Песков журналистам, комментируя проходящие в Армении митинги оппозиции.

Ни для кого не секрет, что митинги оппозиции, возглавляемые экс-президентами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, экс-министром обороны Сейраном Оганяном и другими, носят явно пророссийский оттенок. Так называемый карабахский клан, правивший в Армении около 30 лет, целиком и полностью был ориентирован на Кремль. И было бы наивно думать, что гипотетическая отставка Пашиняна и приход к власти «карабахцев», сильно огорчит Москву.

Конечно же, назвать Пашиняна независимым лидером может лишь простак, однако нельзя отрицать и робких телодвижений армянского премьера в сторону Запада. Возьмем, хотя бы апрельскую встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, где Пашинян принял пять пунктов азербайджанской стороны. То есть, европейскому актору во время одной встречи удалось сделать то, что не могли сделать (точнее, не хотели) ни Россия, ни Минская группа ОБСЕ. А это, вряд ли, по душе Кремлю, который уж очень не хочет терять рычаги влияния в южнокавказском регионе.

Поэтому, к российскому тезису «это внутреннее дело Армении» следует относиться с немалой долей сомнения. Даже неудачи в Украине не в состоянии убавить аппетит «русского медведя» в нашем регионе.

И опять в воздухе витает тот же вопрос: можно ли верить Москве?..