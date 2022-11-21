До последнего дня, когда реляции Ирана, бряцавшего оружием и всеми своими телодвижениями выступавшего против Азербайджана, на поверку оказались пустым звуком.

Да, никто не спорит, что персидская дипломатия корнями уходят в глубину веков. И, видимо, ретроспектива о былой мощи персидской империи, сегодня не дает покоя муллократам нынешнего Ирана.

В последние месяцы Азербайджан был вынужден противостоять иранским вербальным атакам, где Тегеран выступал адвокатом Армении.

Но, по сути, официальный Баку требовал от Еревана выполнения пунктов трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

В числе прочего, открытия Зангезурского коридора, который обеспечивал бы логистику между западными регионами Азербайджана и Нахчываном.

В то время, как армянская сторона активно продвигала вопрос «Лачинского коридора», не менее активно Иран выступал против Зангезурского коридора.

Ни для кого не секрет, что Иран никогда не питал особых симпатий в отношении Азербайджана.

Предпосылки кризиса власти в Иране налицо. Недовольство теократическим режимом, массовые волнения в Иране, борьба за права южных азербайджанцев, необоснованные обвинения в адрес Азербайджана.

Все эти факторы, опрометчиво закинутые муллократическим режимом, как бумеранг, согласно законам физики, неизбежно должен был вернуться в исходную точку.

В последнее время Азербайджан неоднократно оказывался под шквалом необоснованной критики Ирана. И недвусмысленные действия Ирана в адрес Азербайджана говорили отнюдь не о самых дружеских отношениях Тегерана.

Достаточно вспомнить о недавних военных учениях ВС Ирана на границе с Азербайджаном, форсировании Араза в рамках тех же учений. Неприкрытая поддержка Армении в противодействии открытия Зангезурского коридора, тоже один из элементов внешней политики Тегерана.

Однако времена меняются. А в геополитическом мире, в зависимости от сложившейся конъюнктуры, меняются еще быстрее. А конъюнктура изменилась столь резко, что Тегеран, который никоим образом не проявлял себя как друг в отношении Азербайджана, сегодня изменил риторику на 180 градусов.

Шутка ли. Сам советник по внешней политике Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что «азербайджанский народ – свет наших очей».

«В последние недели кто-то по незнанию, а кто-то из предвзятости распространяет слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджаном. Это подлая клевета на Иран. Иран не собирается нападать на какую-либо страну, включая своих соседей, будь то на Кавказе или где-либо еще. И в частности, люди той же расы, языка, религии, традиций и истории, то есть народ Азербайджана, являются светом наших очей», — сказал он.

Согласитесь, что красиво сказано. Чисто в духе восточной дипломатии, разве только сундуков с золотом не хватало.

Но вот, что примечательно. Иран вдруг стал белым и пушистым именно после того, как стало известно об открытии в Азербайджане посольства Израиля. Это событие для Тегерана стало подобно наложению повязки, пропитанной солью, на рану потерпевшего.

А тут еще и США в лице помощника госсекретаря Карин Донфрид дали понять, что «сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности является одним из наших приоритетов национальной безопасности».

То есть, Тегеран стал «шелковым» не из-за «светлых очей». Это все лирика. Суть заключается в том, что израильский фактор, поддержка США Азербайджану и мощное «турецкое плечо» произвели на Иран отрезвляющую шокотерапию.

Только вот верить Тегерану можно ровно столько, сколько и Еревану. То есть, ни на йоту. Даже, если Велаяти назовет азербайджанцев зеницей ока…