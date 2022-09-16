Последние события на армяно-азербайджанской границе заставляют думать о хрупкости ситуации с миром между нашими странами. Не выполняются пункты известного Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и еще двух дополнительных документов, подписанных позже теми же сторонами. Коммуникации не открыты, экономическим сотрудничеством и не пахнет. Сейчас боевые действия прекратились. А в Самарканде тем временем на саммите ШОС одновременно присутствуют Путин, Алиев и Эрдоган. Возможно, после соответствующих обсуждений, там будет принято решение подписать еще какую-то бумагу вместе с Арменией – нацеленную на исключение вооруженных столкновений, которые мы видели на днях. Допустим, под нажимом Москвы, Ереван подпишет это заявление. Но вот вопрос, а есть ли гарантии, что в случае какого-нибудь очередного обострения вновь не будет иметь место локальная мини-война, позабыв про это соглашение? В чем же тут выход?

Своим мнением с # поделились известные иностранные политологи.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Разумеется, таких гарантий нет. Соглашение чем-то напоминает знаменитые «минские соглашения», которые каждая сторона трактовала по-своему. Азербайджан говорит о необходимости коридора в Нахчыван, Армения говорит, что Азербайджан не вернул всех пленных. Теоретически, Россия могла бы активизировать посреднические усилия, учитывая зависимость от нее обеих сторон конфликта, особенно Армении, но Путину сейчас явно не до этого. И не факт, что по обе стороны есть серьезная заинтересованность в продвижении: для Армении вопрос коридора болезнен внутриполитически, а Азербайджан может полагать, что время работает на него — ведь мандат российской миссии в Карабахе имеет пятилетний срок, и время идет. Можно было бы попробовать подключить к урегулированию, например, ОБСЕ, но тут уже это не понравится Путину.

Военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Украина) Павло Лакийчук:

— Не думаю, что после Самарканда будут подписаны какие-то дополнительные соглашения. Не в том сейчас положении Москва, чтобы тягаться с Анкарой и Баку. Единственный выход — принудить Ереван четко придерживаться положений Заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Но… Азербайджан, как сторона, которая по праву считает себя победителем в 44-дневной войне, воспринимает Заявление как директивный документ, Армения же — как меморандум о намерениях. В итоге, в ответ на п. 6 Соглашения, где речь идет в том числе о том, что Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, Баку хочет четких посылов о том, что Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях (п. 9). И? Отсутствие четких директив по этому пункту, и соответственно игнор реализации, для Еревана является как бы гарантией неурегулированного статуса Нагорного Карабаха. Все. Замкнутый круг. Россия мастер создавать дипломатические петли Мёбиуса. Выход — изменение формата гарантов мирного урегулирования. Но до 2025 года Москву из этого процесса вытолкнуть практически невозможно (разве что что-то радикальное произойдет после поражения России в войне с Украиной). Значит и гарантий от дальнейших обострений на азербайджанско-армянской границе нет. По крайней мере в ближайшие годы. К сожалению.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— В вашем вопросе есть одна важная деталь, которая, как мне кажется, является основным препятствием. А именно: «Допустим, под нажимом Москвы, Ереван подпишет это заявление». В этом-то и проблема, потому что документ, основанный на принуждении и шантаже, работает только до поры до времени. Состоявшаяся в Самарканде встреча вызывает у армянской стороны нулевое доверие, они воспринимают ее как заговор против нее. Поэтому любой разрабатываемый ими документ не может работать сам по себе.

Для установления долгосрочного мира необходимо вести двусторонний (армяно-азербайджанский) конструктивный и честный диалог. Предпосылкой чего обязательно должно быть уважение суверенитета и территориальной целостности сторон, при этом обеспечение безопасности карабахских армян. И посредниками в переговорах могут быть только нейтральные страны, которые не руководствуются личными интересами в этом конфликте.