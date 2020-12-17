Знак качества: изменение правил аккредитации учебных заведений положительно скажется на системе образования

На днях Кабинетом Министров были утверждены «Правила аккредитации учебных заведений» в новой редакции, и как считают эксперты, новшества положительно скажутся на образовательной системе Азербайджана.

В новой редакции был учтен международный опыт в области аккредитации учебных заведений, а также принципы обеспечения качества Европейского пространства высшего образования. Согласно новшеству будет сформирован механизм аккредитации образовательных программ, применяемых в соответствии со стандартами, установленными международной организацией или иностранным государством, помимо государственных стандартов.

Как заявил пресс-секретарь Министерства образования Джасарат Валехов, в соответствии с новыми правилами будут проводиться опросы заинтересованных сторон, в частности — учащихся. Результаты опросов будут учитываться при аттестации деятельности учебного заведения и реализации индивидуальных образовательных программ. Отчетность по деятельности учебных заведений будет представляться не только за период аккредитации, то есть каждые 5 лет, но и на ежегодной основе.

Заместитель председателя Общественного Совета при министерстве образования Надир Исрафилов заявил # о том, что необходимость в переменах в данной сфере назрела уже давно. Он напомнил, что ранее при Минобразования функционировало управление по аккредитации и нострификации, которое затем было упразднено. В 2019 году Указом Президента Азербайджанской Республики было создано Агентство по обеспечению качества в образовании, обязанностью которого стало проведение аккредитации учебных заведений.

По словам эксперта, нужно применять новые, более объективные критерии оценивания работы учебных заведений, и речь не только о вузах, но и о школах. Раньше на критерии аккредитации нередко поступали жалобы.

Важно оценивать не только знания, которые приобрели учащиеся, но и полученные ими навыки.

«Необходимо учитывать не только мнение соответствующих чиновников, но и учащихся, их родителей, педагогов, общественное мнение. То есть надо слышать все заинтересованные стороны, и только тогда можно будет добиться объективности», – отметил Исрафилов.

По его словам, во многих странах, если заведение не соответствует нормативам, его работу приостанавливают для исправления недочетов, а иногда и вовсе закрывают. У нас же нет какой-то системы наказания за плохое качество образования.

«Однако если руководство колледжей и вузов будет знать, что работа их заведения может быть приостановлена, то будет относиться к своим обязанностям более ответственно. Что касается школ, то тут нужен другой подход. Здесь хотелось бы рассказать об опыте Израиля, который может оказаться полезным. В этой стране назначая директора школы, с ним заключают трудовой контракт на год, и по истечении этого срока смотрят на то, чего добилась школа под его руководством, есть ли достижения. Если они есть, то контракт продлевают, если нет, то освобождают от занимаемой должности», – говорит эксперт.

Он подчеркнул, что развитие школы во многом зависит от ее руководства. У нас же есть школы, в которых крайне мало выпускников, поступивших в вузы, что говорит о низком качестве преподавания в них. Должно учитываться то, сколько выпускников стали студентами, сколько победителей различных Олимпиад и многие другие факторы. Деятельность школ, которым нечем похвастаться в этих вопросах, должна анализироваться и проводиться работа по устранению недостатков.

Говоря об опросах заинтересованных сторон, результаты которых будут учитываться при аккредитации учебных заведений, Исрафилов подчеркнул, что они могут быть как открытыми, так и анонимными.

«Чаще всего о проблемах в сфере образования говорят эксперты, журналисты и родители учащихся. От педагогов критику редко можно услышать, так как они опасаются, что у них могут быть проблемы на работе. Но поводов для таких опасений у них не должно быть, они практики, и знают, какое новшество пойдет на пользу образовательному процессу, а какое нет. Учащиеся тоже не должны бояться вносить свои предложения и замечания. Объективная критика всегда во благо. Однако, – считает эксперт, – если кто-то все же не решается высказаться публично, он должен иметь право на анонимность. Должны учитываться и рассматриваться все мнения, любой отзыв».