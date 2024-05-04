Альтернативные пути обеспечения международной стабильности, энергетической и продовольственной безопасности приобретают решающее значение на фоне глобального кризиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии сессии Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), состоявшейся в рамках 57-го ежегодного заседания АБР в Тбилиси.

По его словам, Грузия планирует более тесно сотрудничать с партнерами для содействия прокладке электро- и интернет-кабелей по дну Черного моря, осуществлению паромных перевозок и реализации других проектов.

Премьер-министр отметил, что Грузия также заинтересована в более тесном сотрудничестве с партнерами по проекту «Зеленый коридор» Азербайджан-Европейский Союз, а также в участии в таких масштабных международных транспортных проектах, как создание коридоров Восток-Запад и Север-Юг.