Я бываю в Карабахе с 1992 года и каждый раз делаю много фотографий. Сейчас я готовлю к публикации две книги о своих поездках в Карабах. В первой книге языком фотографии рассказывается о том, как Карабах был разрушен и опустошен во время оккупации. Вторая будет посвящена периоду восстановления Карабаха после освобождения. Эти книги будут представлены широкой публике до конца года. Надеюсь, что моя следующая книга будет готова в течение двух лет.

Об этом АЗЕРТАДЖ рассказал всемирно известный фотограф Реза Дегати.

В ходе беседы Реза Дегати поделился также своим мнением о том, станут ли в будущем ненужными некоторые профессии после появления искусственного интеллекта.

«Сейчас в обществе широко обсуждается, будет ли искусственный интеллект угрозой или поддержкой развития. На самом деле и за искусственным интеллектом, и за компьютерами – всем технологическим оборудованием – стоит человеческий фактор. Человечество постоянно создает новые инструменты, облегчающие свою работу. Возможно, искусственный интеллект уничтожит некоторые профессии, но он же будет стимулировать создание ряда новых. Например, профессия переводчика уже может быть автоматизирована, но переводчик найдет новую работу, связанную с искусственным интеллектом. То же можно сказать о профессии фотографа, кинорежиссера, художника, писателя. Думаю, что мы должны смотреть на искусственный интеллект как на инструмент, способный облегчить человеческий труд», — сказал Реза Дегати.