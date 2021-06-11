Инклюзия подразумевает вовлечение несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс наравне со здоровыми детьми. Она успешно и давно претворяется в жизнь во многих развитых странах мира, и способствует тому, что дети учатся и общаются в одной среде. Это идет им только на пользу.

В Азербайджане о необходимости развития инклюзивного образования говорят уже на протяжении многих лет и даже что-то для этого делается. Но то, что делается–капля в море.

Сейчас к инклюзивному обучению в столице в четырех общеобразовательных учреждениях города Баку привлечены 86 детей. Это очень маленькая цифра.

Родители несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обычно выступают за инклюзию. Но многие мамы и папы не могут ездить на другой конец города с ребенком, которому порой нужны особые условия.

Отметим, что для того, чтобы ребенок с ОВЗ стал частью процесса инклюзивного образования, его возможности для такой учебы, должны быть оценены соответствующей комиссией.

Как рассказал отец одного из таких детей, пожелавший остаться анонимным, некоторым родителям, которые хотят, чтобы их дети были привлечены к инклюзии, говорят, что нужно поменять диагноз ребенка на более легкий. Иначе комиссия его не одобрит.

«Но если родители пойдут на это, то, когда ребенок, достигнув совершеннолетия, должен будет получать инвалидность, ему на основании имеющегося диагноза, дадут другую, меньшую группу и соответственно маленькую пенсию по инвалидности»,– говорит он.

Председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли отметил в беседе с #, что сейчас в стране около 65 тысяч детей с ОВЗ. Рано или поздно перед ними встает вопрос получения образования, и оно должно быть полноценным.

Планы по повсеместному распространению инклюзивного образования есть уже давно, законодательная база для этого тоже существует. Так, была принята Государственная программа по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в АР на 2018-2024 годы, на которую возлагались и возлагаются большие надежды. Но пока, как говорит эксперт, особых подвижек не видно. В законодательном плане проблем нет, есть проблемы с исполнением.

Как отмечает Рагимли, с 2003 года инклюзивное образование осуществляется в рамках пилотного проекта, и только. К инклюзивному образованию на сегодняшний день привлечено лишь крайне малое количество несовершеннолетних с ОВЗ. Без инклюзивного образования в школе, они не смогут получить высшее образование, специальность, то есть они лишатся целой образовательной цепочки и возможности нормально трудоустроиться.

«Инклюзивное образование, которое есть сейчас, можно назвать таковым процентов на 30-40. Для инклюзии существует много параметров, которых у нас нет. Это в частности, доступность, а о какой доступности можно говорить, если в столице она реализуется только в 4 школах? Нужно также решить проблемы со школьным транспортом. Нужны специалисты. Они есть и сейчас, но их мало. С другой стороны, если их будет больше, где им работать в нынешней ситуации? И тут все опять упирается в то, что нужно расширять сеть учебных заведений, в которых будет применяться инклюзивное образование»,–говорит Рагимли.

Необходимо также провести анализ, готовы ли учащиеся обычных школ учиться вместе с детьми с ОВЗ. Родители таких детей должны быть уверены, что их детям в обычных школах будет хорошо. Но они должны быть также уверены в том, что там их дети получат качественное образование.

«Сейчас, в отличие от ситуации 10-15- летней давности родители несовершеннолетних с ОВЗ чаще являются сторонниками инклюзивного образования, понимая, что оно дает их детям и навыки социализации. Но распространение инклюзии,– подчеркивает Рагимли, — совсем не означает, что абсолютно все дети с ОВЗ должны в ней участвовать. Многое зависит от диагноза, не все могут посещать школу. Есть и другие формы получения образования, такие как надомное, обучение в интернатах, и они тоже должны быть на нормальном уровне».