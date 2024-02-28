Китайская Народная Республика и Российская Федерация должны укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, расширять стратегическое сотрудничество.

Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Сунь Вэйдун после встреч с замглавы МИД РФ Андреем Руденко и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

По словам Сунь Вэйдуна, двум странам следует использовать 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений в качестве новой отправной точки, необходимо углублять практическое сотрудничество во всех сферах.

Китайский дипломат также отметил, что отношения между РФ и КНР в настоящее время находятся на лучшем этапе истории.