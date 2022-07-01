Военный научно-исследовательский институт и Институт военного управления смогут осуществлять прием в магистратуру.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление об утверждении «Правил приема в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана».

Оба института функционируют при Национальном университете обороны.

Также Кабинет министров утвердил изменения в «Устав военного лицея имени Джамшида Нахчыванского».

Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского станет средним общеобразовательным учреждением специального назначения, функционирующим при Национальном университете обороны Министерства обороны.