В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, солдат Хяляфов Салех Камал оглы погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия во время проведения учебных стрельб.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник военного прокурора — руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, на основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры АР осмотрели место происшествия и тело С.Халафова, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, получены объяснения, выполнены другие действия.

«По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, незамедлительно проведены необходимые следственные действия», — сказал он.

Ф.Алиев также отметил, что в настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.