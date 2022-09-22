В Иране не утихают массовые протесты. Дело дошло до того, что проживающие в Иране этнические азербайджанцы требуют обеспечения своих политических свобод. На вопросы о том, к какому итогу дальнейшее развитие событий может привести Иран, имеется в этом роль внешних сил и связано ли с этим последнее обострение на армяно-азербайджанской границе отвечает азербайджанский эксперт Рауф Миркадыров.

«Особой связи между тем, что происходит на границе с Азербайджаном и Арменией и что мы видим во внутриполитической жизни Ирана, попросту нет. Начну с того, что подобные события в истории современного Ирана происходят не в первый раз. По разным причинам были достаточно массовые недовольства населения, в том числе и по результатам президентских выборов, а также в связи с оскорблением национального достоинства азербайджанцев. То есть подобные массовые выступления происходят в Иране не в первый раз», — заявил он.

По его словам, вторым моментом, который он хотел отметить является следующее.

«Напомню, что последние события в Иране, то есть массовые протесты и столкновения протестующих с силовыми структурами произошли после того, как Иран достаточно жестко отреагировал на события на армяно-азербайджанской границе.

Но, в данном случае прямой связи между этими событиями никак не прослеживается. Перейдем к тому, что же происходит в Иране. Как я уже сказал, в Иране подобные народные волнения происходят не впервые. Они происходят время от времени по разным причинам. Поводом могут служить разные события и процессы.

Иран является теократическим государством. В этой стране существует относительная демократия и свобода слова в рамках одной тоталитарной идеологии. Но люди устают от любого тоталитаризма. Они устали лицемерить, демонстрировать лояльность этой системе в общественных местах, а у себя дома придерживаться совсем иных правил. Людям не дают свободы выбора. Они пользуются своими правами только частично и только в рамках одной идеологии. Ты не можешь быть либералом, светским человеком. Ты должен быть верующим. От этого люди просто устают. Это и есть основная причина происходящих время от времени народных волнений в Иране.

Третья причина происходящего заключается в том, что в зависимости от региона страны меняются лозунги протестующих. То есть, выпячивается этнический вопрос, в том числе среди проживающих в Иране азербайджанцев. Как мы видим из распространенных видео- и фотоматериалов протестов, они требуют уважения их национальных прав, право на обучение на родном языке, права на политические свободы и прочее.

Иными словами, теократическое государство пытается лишить, здесь я не буду говорить представителей национальных меньшинств по той причине, что в Иране не ведется статистика по этническому показателю. По этой причине мы не знаем сколько в этой стране проживает этнических азербайджанцев и персов. Завершу начатую мысль – теократическое государство пытается лишить жителей страны национальной идентичности, навязав только персидскую.

Иные нации не имеют равные с персами права. Этот фактор, безусловно, влияет на развитие политических процессов, представляя собой мину замедленного действия.

Четвертая причина заключается во внешнем факторе. Иран практически сразу после Исламской революции оказался под жесткими международными санкциями. Большинство этих санкций применены решениями СБ ООН в связи с ядерной программой Тегерана. Существуют отдельные санкции со стороны США и некоторых европейских стран.

Безусловно, на Западе не в восторге не только от иранской ядерной программы, но и внешней политики Тегерана. Иран является очень активным актором во всех событиях Ближнего Востока. Это сирийский и палестинский вопросы, поддержка хуситов в Йемене и так далее. Под предлогом мусульманского единства и братства Иран активно поддерживает проиранские и антиизраильские режимы и организации. Эта политика не только раздражает, но и заставляет принимать активные контрмеры не только со стороны Израиля, но и стран Запада.

Проще говоря, Запад, безусловно, заинтересован в смене политического режима Ирана. В появлении более светского, прозападного и менее пророссийского режима в этой стране. Запад также раздражает сотрудничество Ирана с Россией. Недавно появилась информация о том, что вдова иранского шаха, проживающая в США, выступила с претензиями на власть. По некоторым данным, она собирается посетить Израиль и выступить в Кнессете.

То есть, нельзя выделить всего лишь один фактор в происходящих событиях в Иране. Существует целый комплекс факторов, которые привели к этим событиям», — отметил Миркадыров.

Касаясь вопроса о том, могут ли эти события привести к смене власти в Иране, эксперт отметил, что проблема заключается в том, что в подобных тоталитарных режимах как правило очень трудно спрогнозировать дальнейший ход развития событий.

«Любая искра может стать причиной большого пожара и последующей смены власти. Вместе с тем, власть тоже может подавить недовольство, как это мы наблюдали не раз. К примеру, в Ливии было множество народных выступлений во время правления Муаммара Каддафи, которые он успешно подавлял. Но когда один из активистов публично сжег себя, то это привело к свержению режима Каддафи.

В закрытых тоталитарных обществах, не зная соотношения сил, четких настроений в самой власти и обществе, очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий. По этой причине не стану спекулировать на эту тему. Но могу точно сказать одно: рано или поздно в Иране произойдет смена режима. Это просто неизбежно. Нельзя бесконечно навязывать людям одну идеологию. Они попросту устают от этого. Люди всегда хотят иметь свободу выбора.

Хочу отметить, что ситуация в Иране отличается от того, что было в Ливии. Во-первых, в Иране существует теократическая идеология, которая все же имеет определенную поддержку в обществе. Во-вторых, в Иране существуют полувоенные и военные структуры, которые являются основными выгодополучателями от существования теократического режима. Корпус стражей исламской революции является также и экономической корпорацией в масштабах всей страны. Естественно, эта структура будет крепко держаться не только за власть, но и свои привилегии и богатства. Есть еще и полувоенное ополчение Басидж», — отметил он.

Касаясь реакции Ирана на события на армяно-азербайджанской границе, Миркадыров заявил, что еще во время 44-дневной войны Тегеран точно также реагировал на активность Азербайджана.

«Как мы помним, Иран сконцентрировал около границы с Азербайджаном войска и реакция Тегерана была примерно такова, что, якобы, хотят нарушить иранские границы. Во-первых, нет никаких угроз вторжения на иранскую территорию в данном случае. Азербайджан не собирается нападать на Иран. Как и тогда, мы сегодня наблюдаем со стороны Ирана демонстрацию силы на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Предполагаю, что иранская политика в отношении Азербайджана будет стабильной. Она не будет меняться.

Иран не в восторге от появления у своих северных границ сильного и светского Азербайджана. Но вопрос светскости второстепенен – это может раздражать только теократический режим.

Пока существуют иранское государство и проблема этнических азербайджанцев в Иране, Тегеран не будет в восторге от перспективы появления подобного сильного демократического государства, как Азербайджан. Естественно, при любом режиме это будет дестабилизирующим фактором для Ирана. Поэтому на протяжении свыше 30 лет независимости Азербайджана, несмотря на заявления иранских властей о добрососедстве и мусульманском братстве, Тегеран экономически и политически поддерживал Армению.

Если вспомнить начало 90-х годов прошлого столетия, когда из-за войны в Чечне была закрыта российская граница, Иран стал «дорогой жизни» для Армении. То есть, закрой тогда Иран свои границы, то Армении вообще некуда было деться. Однако этого не произошло. Несмотря на то, что Иран, якобы, всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана и, якобы, приветствует освобождение оккупированных Арменией азербайджанских земель, считает Ереван дружественным государством. Все это показывает двойные стандарты иранской внешней политики с учетом собственных интересов. В случае, когда дело касается палестинцев, Иран готов всесторонне поддержать их. В случае с Азербайджаном, который религиозно более близок к Ирану, чем палестинцы, Тегеран никак не старается поддержать Баку.

И в настоящее время Иран не заинтересован в открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, что не только приведет к усилению Баку, но и усилит турецкое влияние на Южном Кавказе. Иран в большей степени, чем Россия не заинтересован в этом. Россия в случае ухода из Южного Кавказа просто потеряет интерес к транспортным коридорам в регионе. А вот Ирану будет некуда уйти. Безусловно Тегеран не в восторге от появления нового транспортного коридора через Армению, который объединит Азербайджан, Армению и Турцию. Вдобавок через Азербайджан еще и Среднюю Азию. С учетом достаточно напряженных ирано-турецких отношений, мы видим, что открытие транспортного коридора не отвечает стратегическим интересам Ирана», — отметил Миркадыров.

Он также заявил о том, что некоторые азербайджанские политики и эксперты, даже на парламентском уровне, видят в последней напряженности американский след.

«По их мнению, в отношении Азербайджана Иран и США выступают единым фронтом. Просто даешься диву, что азербайджанская политическая элита, к сожалению, неоднородна при общем единодушии в отношении к существующей власти. В своих внешнеполитических симпатиях она не однородна.

В целом Запад, в частности США, являются самыми ярыми сторонниками открытия всех коммуникаций на Южном Кавказе. Единственное, что им важно, чтобы эти коммуникации не находились под контролем России. Открытие старых и новых коммуникаций в регионе полностью соответствуют интересам Запада. Существуют конкретные логистические проблемы, требующие своего актуального решения. Это транспортный коридор Восток-Запад.

После начала российско-украинской войны транспортные коридоры через территорию России закрылись. Азиатские страны уже перенаправляют свой грузопоток через Южный Кавказ. Возможности этого коридора сегодня ограничены. Иными словам, Запад кровно заинтересован в увеличении транспортных возможностей на Южном Кавказе.

Наш регион рассматривается Западом в качестве транспортного хаба для транспортировки грузов из Средней Азии в Европу. В открытии коммуникаций стратегически заинтересована и Армения. Россия также заинтересована взять под полный контроль этот транспортный коридор. То есть, заявлять о том, что США против открытия Зангезурского коридора – это просто глупость. Вашингтон выступает только против контроля этого коридора со стороны России», — заключил он.