На днях президент Алиев сильно прошелся по Ирану. Выступая на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», он заявил:

“В период оккупации азербайджанских территорий иранские вооруженные силы никогда не проводили никаких учений на оккупированном Арменией участке границы Азербайджана. Они могли бы это сделать. 132 километра границы Азербайджана были под оккупацией. И это граница Азербайджана с Ираном. И почему они не проводили военные учения на этой границе?

Официальные лица Ирана, включая лиц высокого ранга, говорят, что территориальная целостность Армении — это красная линия для Ирана. Почему никто из них не говорит так же и о нас? На протяжении 30 лет наши территории были под оккупацией. Кто-нибудь слышал от официальных лиц Ирана, что территориальная целостность Азербайджана — красная линия для Ирана? Нет. Это простой вопрос, который задаёт азербайджанский народ. Не только я”.

Следом он добавил:

«Я работал с тремя бывшими президентами Ирана – Хатами, Ахмадинеджадом и Роухани. На протяжении столь долгих лет еще никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней. Никогда Иран не проводил дважды в течение нескольких месяцев военные учения у наших границ. Никогда еще не было сделано столько заявлений, полных ненависти и угроз в адрес Азербайджана.

Мы всегда отвечали и будем отвечать на любые антиазербайджанские шаги, будь то заявления или действия. Поэтому мы вынуждены были начать военные учения на границе с Ираном, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они — часть нашей нации».

Кроме того, Алиев отметил:

«В Азербайджане функционируют 340 школ, где преподавание ведется на русском языке. Также в республике действуют 10 школ с преподаванием на грузинском языке. В Грузии 116 азербайджаноязычных школ. В Иране есть школы, где преподавание ведется на армянском языке, но нет школ, где уроки преподаются на азербайджанском языке. Как такое может быть? Если кто-то говорит, что это вмешательство во внутренние дела, то мы абсолютно отрицаем такие утверждения.

Мы поднимаем вопрос преподавания на азербайджанском языке в иранских школах потому, что в противном случае азербайджанцы Ирана, говорящие на родном языке, утрачивают литературный компонент языка, азербайджанский язык остается лишь на уровне бытового».

Интересно, чем конкретно вызвано это резкое выступление? Что должно последовать за такими речами главы государства? На что они могут быть нацелены?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Назревающий конфликт Азербайджана и Ирана настораживает. В него, если дойдет до эскалации, включатся Россия и Турция. Идут тектонические сдвиги в геополитике Евразии: старые союзы и структуры меняются, возникают новые — такие как российско-иранский или турецко-азербайджанский. США и Европа возвращаются в каспийский регион, Китай продолжает свою стратегию Шелкового пути. Времена тревожные.

Независимый политический эксперт Насими Мамедли:

— Новые геополитические процессы развиваются в соответствии с интересами Азербайджана. Военное и политическое влияние стратегического союзника Азербайджана Турции в регионе значительно возросло, стремительно формируется Организация тюркских государств, российско-украинская война открыла новую эру в азербайджано-западных отношениях. Возросло значение Азербайджана и региона Центральной Азии в энергетической безопасности Запада. Это также влияет на отношения Азербайджана с Ираном.

Иран воспринимает наличие по соседству сильного светского государства с независимой внешней политикой как угрозу. В частности, национальный состав населения, религиозно-конфессиональная принадлежность больше беспокоит Иран.

В то же время победа Азербайджана в войне с Арменией воодушевила в Иране миллионы азербайджанцев. Это привело к подъему их национальных чувств и укреплению уверенности в себе. Иран ищет способы уменьшить и прекратить это психолого-политическое влияние. Он хочет сформировать негативное мнение об Азербайджане в иранском обществе безосновательной и необоснованной клеветой разного рода. Это уже начало иметь обратный эффект как в отношении соседнего Азербайджана к Ирану, так и внутри самого Ирана. Также такое поведение вызвало серьезные колебания и разочарование у сторонников Ирана в Азербайджане. Из-за такой политики Азербайджан больше не может идти на уступки официальному Тегерану. Потому что национальные интересы страны могут оказаться под угрозой на длительное время.

К сожалению, правительство Азербайджана до сих пор не обнародовало концептуальной политики в отношении наших соотечественников, проживающих в Иране. Из-за реакции Ирана, оно воздерживалось от шагов, которые могли бы его рассердить. Но теперь ситуация сильно изменилась. Азербайджан уже не боится Ирана.

Не только заявлениями внутри страны, но и в ООН и на других международных площадках наши власти должны активно поддерживать принятие резолюций и решений о нарушении основополагающих и национальных прав человека в Иране. Право на обучение на родном языке в Иране закреплено в 15-й статье конституции страны. Реализация этого права азербайджанцев должна всячески поддерживаться.

Наша страна должна произвести коренные изменения во внутренней политике. Необходимо предпринять прогрессивные шаги для обеспечения национального единства. Все группы и лица, пропагандирующие персидский национализм под видом религиозных сект, должны находиться под наблюдением. Важно работать более систематически, чтобы нейтрализовать агентурную сеть Ирана. Необходимо провести коренную реформу в государственном учреждении, регулирующем религиозную деятельность, и в других госучреждениях страны. Необходимы систематические действия по уменьшению идеологического влияния Ирана.

Следует тщательно изучить возможности иранского режима дестабилизировать Азербайджан с помощью религиозной розни и принять превентивные меры. В то же время следует наладить более тесное сотрудничество с международными партнерами и союзниками по вопросам безопасности.