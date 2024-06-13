В столице Кыргызстана городе Бишкеке в Национальном музее изобразительных искусств им. Га пара Айтиева прошла первая выс тавка женщин-художниц тюркского мира «Женская вселенная тюркск ого мира».

Азербайджан на этой выставке представляли член Союза художников Азербайджана, лауреат международных конкурсов, руководитель “Nargiz Art Studio” Наргиз Гулиева и Наиля Гандилова, сообщает #.

Организатором выставки выступили международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Куратор выставки — академик Академии Художеств Узбекистана Камола Ак илова.

Целью выставки является объеди нение современных представительниц художественного искусства тюркских стран.

Программа выставки предполагает проведениe круглого стола на тему «Женщина в искусстве: исто рические, социальные и культур ные аспекты», а также мастер-классы от худож ниц для учащихся художественных учебных заведений г. Бишкек.

Открывая выставку, министр культуры Кыргызстана Алтынбек Максутов остановился о роли женщины в развитии человеческой цивилизации, особенной роли и месте женщин в сфере культуры, в том числе в изобразительном искусстве. Он также выразил благодарность художницам, принимающим участие в выставке, а также ТЮРКСОЙ и лично генеральному секретарю ТЮРКСОЙ С. Раеву за плодотворное сотрудничество с министерством.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, выступая на открытии выставки, отметил, что выставка показывает особую роль в тюркском мире женщины. Говоря о тематике выставки, он сказал, что её содержание составляют разноплановые работ ы. Одни из них отражают «генетическую пам ять» тюркских народов, другие выражают общечеловеческие цен ности. Характерно, что картины написаны в различном направлении: реализм, абстракция, кубизм и др. Важно, что Султан Раев заявил, что выставка должна стать традиционной и регулярно проводиться во всех тюркских странах.

На выставке были представлен ы работы ведущих представительниц изобразительного искусства из:

• Азербайджана — Наргиз Гулиева и Наиля Гандилова;

• Казахстана — Лейла Махат и Гулназым Омирзак;

• Кыргызстана – Орозган Мамбет алиева, Роза Ржангарачева, Зура Турдубаева, Нуркан Кангелдие ва, Гульнара Мусабай, Нюргуяна Иннокентьева и Тамила Маматова;

• Турменистана — Хатыджа Амансахедова, Айнагозель Нурыева; • Турции – Камуран Кардаш и Налиме Туркилмаз.

В завершающей части торжественного открытия мероприятия генеральный секретарь ТЮРКСОЙ наградил медалями и благодарственными письмами ряд участников выставки.