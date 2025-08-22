Одной из самых трагических страниц XX века стала судьба кавказских тюрков – прежде всего карачаево-балкарцев, переживших ссылку. Одним из тех, кто ярче всех выразил в поэзии эту рану народной памяти, был балкарский поэт Кайсын Кулиев.

Он участвовал во Второй мировой войне, был тяжело ранен и демобилизован. Когда же балкарцев без всяких доказательств сослали в Казахстан и частично в Кыргызстан, Сталин сделал Кулиеву исключение – он мог не ехать. Но поэт сказал: «Куда мой народ, туда и я» — и разделил изгнание. В пути погибла даже его грудная дочь.

Его строки были не просто словами, а кровавой памятью истории. Образы вроде «кровавые мартовские слёзы» и «ледяные вагоны ужаса» доносили до мира невыразимую боль тех лет. Кулиев писал: балкарские дети никогда не забудут смрад и холод вагонов, горечь изгнания.

Поэму «Завещание» поэт написал на балкарском, но оригинал в открытых источниках найти невозможно, поэтому приводится перевод:

«Балкарским детям не забыть вовек

Холодные и смрадные вагоны

И мартовский — в слезах кровавый снег».

Однако стихи Кулиева были не только наполнены трауром. Его поэзия — это и гимн горам, и дыханию родной земли, и святости родного языка. В знаменитых строках о «языке Отчизны» он показывал: народ, земля и язык — это опоры вечного существования нации.

Ссылка не сломила его перо. Напротив, поэзия стала для него формой сопротивления. «Мои стихи — это голос народа, оставшийся в горах», — говорил он.

В стихотворении «Тоска по Родине» по-русски он писал:

«Язык, рожденный мудрецом-провидцем,

… оставшийся живым в борьбе смертельной…

… в горах балкарских люди умирали

и бредили на этом языке».

Сегодня поэзия Кулиева — это память не только балкарского народа, но и всего тюркского мира. В его строках — боль одного народа и отклик страданий других. Ведь каждый, кого испытала ссылка, слышит в его стихах отзвуки собственной трагедии.

Тюрки Северного Кавказа – братство, которое нельзя забывать

Наши кумыкские, ногайские, карачаевские, балкарские братья испокон веков звучат голосом гор Северного Кавказа. Их эпосы, музыка, самобытные говоры — неотъемлемая часть тюркского мира. Но сегодня этот голос всё чаще слышен лишь на свадьбах и фольклорных фестивалях. Повседневность, экономические трудности, давление на язык, урбанизация — всё это угрожает их самобытности.

Учебников на родном языке мало, учителя страдают от нехватки методических материалов, молодёжь уезжает в Москву и Петербург на заработки. Культура же порой живёт не для народа, а «для показа». Но мы знаем истину: если жив язык — жив народ. Есть экономическая основа — будет цвести культура.

Северокавказские тюрки — кумыки (около 600 тыс. человек), ногайцы (100–120 тыс.), карачаевцы (200 тыс.), балкарцы (120 тыс.) — веками живут в горах Кавказа. По данным ЮНЕСКО, ногайский и балкарский языки имеют статус «уязвимых». Уровень безработицы в регионе составляет 15–20% (вдвое выше среднего по РФ). Поэтому многие молодые люди покидают родные земли.

Что может сделать Азербайджан?

У нас есть моральный долг. Мы должны поддерживать не только тюрков, живущих в наших границах, но и тех, кто веками обитает в горах Кавказа, на берегах Терека, у подножия Эльбруса. Азербайджан станет сильнее, если будет вести себя как центр большой тюркской семьи.

Эта поддержка должна быть вне политики — ближе к людям. Наша сила в культуре, экономике и просвещении.

Почему бы не отправлять в Северный Кавказ караваны книг на кумыкском, ногайском, карачаевском и балкарском языках, изданных в Баку?

Почему бы не организовывать для их молодёжи летние школы в Азербайджане?

Почему бы на наших рынках не появиться «Дербентскому мёду», «Черкесскому сыру» или «Балкарскому ковроткачеству»?

Почему бы в Баку не проводить ежегодные фестивали фольклора тюркских народов Северного Кавказа?

Почему бы не запустить совместные телепроекты и радиопрограммы?

Почему бы университетам Азербайджана не учредить стипендии для студентов кумыков, ногайцев, карачаевцев и балкар?

Почему бы не проводить совместные научные экспедиции и конференции?

Почему бы в рамках транспортного коридора «Север–Юг» не открыть для их производителей выход на азербайджанский рынок?

Почему бы азербайджанским компаниям не инвестировать в сельское хозяйство и туризм Дагестана, КБР и Карачаево-Черкесии?

Такое взаимодействие будет не только культурным и духовным, но и геополитическим ответом на попытки Москвы разыгрывать «этническую карту». В то время как Россия пытается использовать национальные меньшинства внутри Азербайджана, Баку способен парировать это, подняв вопрос о правах тюркских народов РФ и вынеся их проблемы на уровень Организации тюркских государств. Это усилит «мягкую силу» всего тюркского мира.

Всё это возможно. Необходимы лишь желание и воля.

Азербайджан обязан протянуть руку братьям за Кавказским хребтом. Потому что мы — один народ, разделенный границами.