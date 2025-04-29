Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о закрытии программы «Женщины, мир и безопасность» (WPS) в Министерстве обороны США. По его словам, программа перегружает командиров, а сами военнослужащие ее ненавидят.

«Утром я с гордостью завершил программу «Женщины, мир и безопасность»… Министерство обороны с этого момента будет выполнять минимальный объем WPS, требуемый законом, и бороться за завершение программы в рамках нашего следующего бюджета»,— написал Пит Хегсет в соцсети X.

Как добавил глава Пентагона, программу продвигают только феминистки и левые активисты. «Это еще одна инициатива Байдена, вызывающая разногласия «социальная справедливость», которая перегружает наших командиров и войска и отвлекает от нашей основной задачи: ведения войны»,— продолжил он.

Программа «Женщины, мир и безопасность» разработана Организацией Объединенных Наций на основе резолюции Совбеза ООН от 2000 года. На сайте организации указано, что ее цель — достижение равноправного участия женщин в миротворческих миссиях, а также предотвращение насилия по гендерным признакам в военных конфликтах. В Министерстве обороны США программа была запущена в 2017 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа.

В январе Дональд Трамп подписал указ о прекращении всех программ, которые действуют в рамках политики «Разнообразия, равенства и инклюзивности». Сотрудники, отвечающие за реализацию программ, были уволены.