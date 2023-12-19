К 30 декабря Министерство обороны США исчерпает денежные средства для замещения на военных складах вооружений, отправленных в Украину, если Конгресс не успеет решить вопрос о новых ассигнованиях. Как отмечает Bloomberg, это первый случай, когда Пентагон называет конкретную дату завершения действующей программы поддержки ВСУ.

Агентство сообщает со ссылкой на письмо главного бухгалтера Пентагона Михаэля МакКорда, что военное ведомство завершает закупки новых вооружений и оборудования для замещения тех, что были отправлены в Украину со складов. Менее чем через две недели, 30 декабря, финансы для проведения этой замены будут исчерпаны.

«Как только имеющиеся средства будут потрачены, министерство останется без средств, которые можно будет использовать на оборонные нужды Украины», – написал МакКорд в официальном письме главам соответствующих комитетов в Палате представителей и Сенате США.

Опубликованные сведения должны побудить Конгресс к преодолению тупика в отношении 60 миллиардов долларов, запрошенных президентом Джо Байденом для оказания помощи Украине, отмечают СМИ. (svoboda.org)