Супруга британского премьер-министра Бориса Джонсона 33-летняя Кэрри Саймондс сообщила на своей странице в Instagram о том, что ждет второго ребенка. Оь этом в субботу, 31 июля, написал The Guardian.

Также, сообщая радостную новость своим подписчикам, она призналась, что не так давно ей пришлось пережить потерю малыша — у Кэрри произошел выкидыш.

«Я чувствую себя невероятно счастливой, снова забеременев, но я также чувствовала себя комком нервов, когда беременность сорвалась», — написала Саймондс.

Кэрри добавила, что делая такое признание она надеется, что таким образом она сможет поддержать и других женщин, которым пришлось пережить выкидыш, а также даст им надежду на то, что заберементь опять — возможно.

Она написала, что ожидает рождение второго ребенка к Рождеству.

Это будет уже седьмой ребенок премьер-министра. Четверо детей у Бориса Джонсона появились во время первого брака: две дочери — Лара и Кассиа, а также двое сыновей — Теодор и Майло. Кроме того, у Джонсона есть внебрачная дочь Стефани.