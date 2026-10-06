Строительство одного из самых масштабных и сложных инфраструктурных проектов Грузии — 23-километрового участка автомагистрали Квешети-Коби — вышло на ключевой этап. Департамент автомобильных дорог опубликовал впечатляющие кадры возведения арочного моста через ущелье Хада.

Общая длина моста превышает 400 метров, высота над ущельем составляет 166 метров, а длина самого арочного пролета достигает 300 метров.

Как сообщили в ведомстве, своды арки с двух сторон планируется соединить уже к концу октября. После этого строители приступят к монтажу опор и укладке мостового пролета.

Проект дороги Квешети-Коби призван кардинально решить проблему транспортного сообщения на границе России. Его стоимость составляет 1,2 млрд лари (финансируется госбюджетом, ADB и EBRD)

Новая двухполосная асфальтобетонная дорога позволит водителям объезжать самый проблемный участок трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс — отрезок Гудаури-Коби. Зимой из-за снегопадов и угрозы схода лавин этот путь регулярно перекрывают, блокируя единственную сухопутную артерию между Грузией и РФ.

Трасса обеспечит бесперебойное и безопасное движение не только для международных транзитных фур и автопутешественников. Она важна для жителей десятка сел ущелья Хада, которые зимой полностью отрезаны от внешнего мира.

Масштабный проект поделили на несколько лотов, на которых работают китайские подрядчики: China Railway Tunnel Group и China Railway 23rd Bureau Group. Всего на участке должны возвести шесть мостов и пять тоннелей. (newsgeorgia)