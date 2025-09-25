Жена рэпера Канье Уэста, модель Бьянка Цензори, объявила о запуске собственного бренда одежды. Об этом сообщает PageSix.

До этого Бьянка Цензори опубликовала в Instagram фото, где предстала перед камерой в абсолютно прозрачном топе телесного цвета, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу колготки в тон и парик с белыми локонами средней длины. Возлюбленная Канье Уэста сидела на полу, прикрыв волосами лицо.

Знаменитости поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным издания Page Six, влюбленные завершили отношения еще в феврале 2025 года.

16 марта сообщалось, что Канье Уэст вышел на публику с двойником Бьянки Цензори. Рэпера засняли вместе с девушкой, которая внешне напоминала его супругу, когда они шли в Лос-Анджелесе. В апреле Бьянка Цензори снялась с Канье Уэстом после слухов о разводе.