Азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев, незаконно пересекший границу Армении и задержанный в населенном пункте Шаки Сюникской области, по меньшей мере какое-то время останется в Армении. Об этом в интервью программе «Ctrl Z» издания Infocom заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В Азербайджане тоже возбуждено уголовное дело, но по нашему уголовному делу процессы пройдут в Армении. Да, какое-то время наказание он будет отбывать в Армении. Идет следствие, он под арестом», — сказал глава правительства.

При этом Пашинян отметил, что этот вопрос не стоит рассматривать в контексте возможного обмена с находящимися в Баку военнопленными.

«Раньше также были случаи, когда военные туда-сюда переходили, и у нас есть договоренность о том, чтобы процессы перехода [границы] военными рассматривать отдельно от всех случаев. Представьте, что мы сейчас заявим, что нужно вернуть пленного, чтобы мы отдали военного: завтра от нас военный может перейти, кого тогда мы будем отдавать?» — сказал премьер.