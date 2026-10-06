Азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев, незаконно пересекший границу Армении и задержанный в населенном пункте Шаки Сюникской области, по меньшей мере какое-то время останется в Армении. Об этом в интервью программе «Ctrl Z» издания Infocom заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В Азербайджане тоже возбуждено уголовное дело, но по нашему уголовному делу процессы пройдут в Армении. Да, какое-то время наказание он будет отбывать в Армении. Идет следствие, он под арестом», — сказал глава правительства.
При этом Пашинян отметил, что этот вопрос не стоит рассматривать в контексте возможного обмена с находящимися в Баку военнопленными.
«Раньше также были случаи, когда военные туда-сюда переходили, и у нас есть договоренность о том, чтобы процессы перехода [границы] военными рассматривать отдельно от всех случаев. Представьте, что мы сейчас заявим, что нужно вернуть пленного, чтобы мы отдали военного: завтра от нас военный может перейти, кого тогда мы будем отдавать?» — сказал премьер.
Премьер также подтвердил, что поиски Мусаева велись несколько дней, в том числе с использованием дронов. Однако из-за очень сложной местности он не был обнаружен.
«Конечно, должно быть проведено подробное расследование, как так случилось, что он перешел (на армянскую сторону)», — отметил Пашинян.
Что касается вопроса о том, почему жители села Шаки не были своевременно предупреждены, премьер отметил: не было доказательств того, что этот солдат перешел на территорию Армении.
По его словам, важно то, что азербайджанская сторона не только проинформировала, но и в ходе поисковых работ постоянно находились на связи с армянской.
Вместе с тем, Пашиняна заявил, что при задержании азербайджанский военнослужащий не оказал сопротивления, хотя при нем был автомат с полным магазином.
«По предварительным данным, он заснул в доме, позже вернулись хозяева, и все произошло в атмосфере неожиданности и неразберихи», — заявил Пашинян.
По его словам, поскольку и та, и другая сторона пока на лечении и не могут детально рассказать о случившемся, нужно дождаться их выздоровления и провести подробный допрос. Пашинян назвал абсолютным абсурдом информацию о том, что это была диверсия или что границу перешли несколько азербайджанцев.