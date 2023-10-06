Кэти Фергюсон, жена бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, скончалась в возрасте 84 лет, сообщает пресс‑служба английского клуба.

— «Манчестер Юнайтед» выражает искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи со смертью леди Кэти. Она была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой для сэра Алекса на протяжении всей его карьеры, — говорится в сообщении клуба.

Пара поженилась в 1966 году, у четы Фергюсон трое сыновей: Марк, Даррен и Джейсон.

Фергюсон является самым титулованным тренером британского футбола. Вместе с «МЮ» он выиграл 38 трофеев, включая 13 побед в АПЛ и две победы в Лиге чемпионов.