6-летняя жительница села Машхан Й.А. скончалась от кори.

Пациентка Й.А. была доставлена в больницу 5 февраля 2024 года около 10:17.

«Врачи осмотрели ее и поставили диагноз «корь». Она была отправлена на амбулаторное лечение, так как состояние не было тяжелым. 7 февраля она была госпитализирована в Астаринскую центральную районную больницу, где ребенку была оказана помощь из-за высокой температуры тела, также сделали инфузию. После того, как состояние улучшилось, ребенка выписали.

Сегодня утром члены семьи вызвали скорую помощь. По прибытии медиков был зафиксирован факт наступления смерти», — сообщил АПА директор Астаринской центральной районной больницы Октай Эменуллаев.