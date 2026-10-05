Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал расширять сферу применения таджикского языка, в том числе в интернете, научной и технической сферах.

«В условиях усиливающегося языкового влияния специалистам соответствующих отраслей необходимо еще больше обогащать систему формирования терминов за счет смысловых и лексических возможностей языка», — говорится в поздравительном послании Рахмона по случаю Дня государственного языка, опубликованном пресс-службой президента.

По словам главы государства, новые термины должны формироваться на основе исконно таджикского словарного запаса и соответствовать содержанию и особенностям различных отраслей.

Рахмон также призвал расширять использование норм таджикского литературного языка в интернете. Он отметил необходимость внедрения в глобальную сеть научных и отраслевых разработок с учетом национальных и культурных ценностей таджикского народа.

Президент подчеркнул, что наука, техника, технологии и искусственный интеллект развиваются «беспрецедентными темпами», а достижения и открытия в этих сферах находят выражение прежде всего посредством языка и специальной терминологии.

Особое внимание, по словам Рахмона, необходимо уделять изучению таджикского языка детьми и молодежью. Он призвал уже на начальных этапах обучения и воспитания повышать общественную значимость языка, совершенствовать навыки владения им и воспитывать уважение к нему.

Рахмон назвал таджикский язык одним из факторов укрепления национального самосознания и самопонимания молодого поколения.