В Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в отношении президента Таджикистана Эмомали Рахмона подан иск по делу о преступлениях против человечности. Об этом сообщил в соцсети X в пятницу, 11 апреля,  лидер запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири, который живет в изгнании в одном из государств ЕС.

«Мы вчера подали жалобу на Рахмона в Гаагу за преступления против человечности», — написал Кабири, добавив, что теперь дело — за прокурорами МУС.

«Надеюсь, он (Рахмон. — Ред.) скоро ответит за все преступления против таджикского народа», — подчеркнул лидер ПИВТ. По его словам, подготовка жалобы против Рахмона заняла четыре года. «Подробности еще будут!» — добавил политик.

Адвокат Николя Линьёль в свою очередь уточнил в соцсети LinkedIn, что в подготовке иска участвовали три организации — ПИВТ, Украинский фонд международных добровольцев (FUVI) и Freedom For Eurasia.  По словам юриста, речь идет о «политике госрепрессий, организованной на самом высоком уровне».

Команда задокументировала более 60 случаев — «пытки, изнасилования, внесудебные казни, исчезновения, произвольные задержания, принудительные изгнания», уточнил Линьёль. Он отметил, что речь идет о свидетельских показаниях, видеозаписях, документах и судебных протоколов.

«Идентифицированы должностные лица — вплоть до первых лиц государства. Мы требуем начать расследование, защитить свидетелей и выдать ордера на арест виновных», — говорилось в записи юриста. «Когда национальное правосудие не существует, международное правосудие должно громко заявить о себе», — уверен он.

image
(Пока оценок нет)