В Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в отношении президента Таджикистана Эмомали Рахмона подан иск по делу о преступлениях против человечности. Об этом сообщил в соцсети X в пятницу, 11 апреля, лидер запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири, который живет в изгнании в одном из государств ЕС.

«Мы вчера подали жалобу на Рахмона в Гаагу за преступления против человечности», — написал Кабири, добавив, что теперь дело — за прокурорами МУС.

«Надеюсь, он (Рахмон. — Ред.) скоро ответит за все преступления против таджикского народа», — подчеркнул лидер ПИВТ. По его словам, подготовка жалобы против Рахмона заняла четыре года. «Подробности еще будут!» — добавил политик.