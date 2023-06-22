Зерновые баталии продолжаются, а недавнее заявление МИД РФ о завершении «зерновой сделки» в середине июля не стало новостью. К тому же в ведомстве уведомили, что все идет к этому, но возможен новый раунд консультаций.

На этот раз российская сторона угрожает прекращением договоренности 18 июля, потому что Москва сегодня ведет дело к этому. При этом он не исключил дальнейших консультаций по данному вопросу. «У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются». Словом, повторяется ситуация, которая предваряла все прочие договоренности.

В Кремле, понятное дело, снова недовольны: там считают, что бонусы от соглашения получает только Украина, а российская часть сделки не выполняется. Прошлый консенсус был достигнут в июне и вовсе не исключал наболевших проблем – это понимали не только в Москве, но и Турции, принимавшей непосредственное участие в четырехсторонних переговорах высокого уровня. По свидетельству турецкой стороны, зерновая сделка «помогла каждому домохозяйству в мире», уронив мировой продовольственный индекс на девять процентов. Но сейчас ситуация ожидаемо повторяется.

В местных экспертных кругах снова обеспокоены возможным повышением цен на импортируемые зерновые. Несмотря на привычный уже формат периодических пролонгаций, в Кремле заявляют, что предсказать исход зернового соглашения невозможно, комментирует в беседе с # ситуацию экономист Акиф Насирли. На его взгляд, очередные угрозы российской стороны – шантаж, рассчитанный на определенные дивиденды:

«Кремлевские заявления представляют собой только угрозы, которые рассчитаны на некоторые бонусы, — делится он. – Перед предыдущей пролонгацией сделки Москва затребовала определенных уступок, однако на Западе не учли ни одного ее условия, а санкции против РФ, напротив, ужесточаются. Выход России из «зернового соглашения» считаю маловероятным, поскольку Москва все же имеет от этого определенные для себя выгоды».

Если Москва все же выйдет из соглашения, мировые цены на зерновые подрастут, но не сильно, полагает аналитик. «Ситуация будет далека от прошлогоднего кризиса, поскольку в мировых продовольственных поставках уже закрепились альтернативные звенья и варианты, а крупные производители зерна увеличили посевные площади. Например, в Индии они выросли на 30, а в Мексике – 20 процентов. В самой России площади под зерновые расширили на 18,3 процента. Наконец, за последний год урожаи зерновых в мире выросли, поэтому российские угрозы уже никого не пугают». Но с этим утверждением согласны не все.

О том, что цены на продукты на мировых рынках вырастут, если не будут соблюдены требования России по зерновой сделке, теперь уже экс-глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял еще в преддверии прошлых стамбульских переговоров. К тому же, в различных высказываниях российская сторона неоднократно заявляла, что в случае отсутствия гарантий выполнения требований по экспорту сельхозпродукции и удобрений, а также по переподключению Россельхозбанка к системе SWIFT, она откажется от стамбульских условий. В итоге же мировой продовольственный рынок вновь захлестнет волна нестабильности.

США, скорее всего, откажутся от двух основных требований РФ, но почва для баланса есть, считает экономист Эльданиз Амиров. «Например, они могут отклонить требование переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и сохранить запрет на доступ в порты, но восстановят логистику поставок российской сельхозтехники, — говорит он. — Выход из «зернового соглашения» чреват проблемами для обеих сторон, а если будут сложности с зерном, тогда Москва столкнется с новой волной давления. Если компромисса не получится, цены на зерновые будут непродолжительно повышаться».

Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН предусматривало вывоз украинского зерна из черноморских портов. Второй частью договорённостей был меморандум о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, который не выполнялся.