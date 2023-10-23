Решением Центробанка отозвана лицензия еще одной кредитно-финансовой структуры. Причиной закрытия Muğanbank регулятор называет несоответствие его совокупного капитала минимальным требованиям на уровне 50 млн манатов, а коэффициент его адекватности – менее 3 процентов.

По требованиям местного законодательства, в банк назначен временный администратор и подано судебное заявление о ликвидации путем банкротства. Банкоматы Muğanbank прекратили работу с 17 октября. В Центробанке считают, что ликвидация этой структуры не повлияет на состояние банковской системы – ее стабильность и устойчивость. Его удельный вес в активах банковской системы страны составляет 1,4%, в кредитном портфеле-2%, а в обязательствах сектора-1,3%.

Поскольку финансовая структура имеет членство в Фонде страхования вкладов, застрахованные деньги вкладчиков будут выплачиваться в соответствии с действующим законодательством. При этом основные риски имеются в сегменте индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, чьи вклады не застрахованы. По данным отчетности банка Фонду страхования, на первое октября вклады населения составили 216,7 миллиона манатов, и 99,9% вкладчиков получат компенсацию.

Но кроме застрахованных вкладов, в банке остались еще и деньги незастрахованных вкладчиков, а также средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Процесс возврата денег происходит по уже известному из прежних банкротств сценарию — Фонд страхования вкладов должен в течение трех месяцев полностью вернуть застрахованные вклады на сумму 216,7 млн манатов. Однако депозитный портфель Muğanbank на конец сентября 2023 года, составил 322,5 млн манатов, заявил экономист-эксперт Самир Алиев в социальной сети Facebook.

«Центральный банк в своем заявлении сообщает, что в банке имеется 216,7 миллиона манатов застрахованных вкладов. Получается, что судьба почти 106 млн манатов незастрахованных денег остается под вопросом», — отметил он. Ведь по действующему законодательству, незастрахованные физические лица, а также предприниматели и юридические лица находятся в последней очереди на получение денег. Предыдущие процессы ликвидации показывают, что средств для кредиторов последней очереди остается либо очень мало, либо совсем ничего.

«Фонд страхования возмещает защищенные вклады, — сказал депутат и эксперт Вугар Байрамов — Что же касается не страхуемых депозитов, они фактически остаются в ведении банка. Средства эти могут вернуть, только если активы финансовой структуры превышают ее обязательства».

Здесь важно также напомнить, что закон «О полном страховании вкладов», принятый в 2016 году, утратил свою силу в апреле позапрошлого года. По новому закону страховка покрывает лишь 100 тыс. манатов, вложенные по ставке 12 процентов годовых в национальной валюте и 2,5 процентов по инвалютным вкладам. Кроме этого страхуются 20 тыс. манатов на банковских счетах индивидуальных предпринимателей.

За последние годы банкротства банков становятся обычным явлением, тем более, что с финансовой сцены ушло уже больше 20 банков. Предпоследний раз после продолжительного затишья в мае этого года Центробанк аннулировал лицензию Gunay Bank. На момент банкротства там оставалось 108 млн 566 тыс. манатов вложений – из них 38,5 млн манатов застрахованных вкладов населения, подлежащих возмещению по закону о полном страховании вкладов. В Центробанке и тогда сообщили, что вернут деньги 99,9% вкладчиков банка.

Уход со сцены предыдущего небольшого банка многие аналитики воспринимают через призму растущей монополизации кредитно-финансовой сферы страны тремя крупными банками. Совокупная рыночная доля крупнейших финансовых структур выросла к прошлому году до 65 процентов, их депозитные портфели увеличились на 13 процентов и составили 70 процентов всего депозитного сегмента, а доля кредитных портфелей доросла до 48 процентов.